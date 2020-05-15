مطار الملك فهد بالدمام يستقبل رحلة مخصصة لعودة مواطنين من سيدني

تم اتخاذ التدابير الاحترازية بحقهم فور وصولهم..

وصلت إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام رحلة قادمة من مدينة سيدني الأسترالية كوجهة جديدة ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى للمملكة. وكان في استقبال المواطنين ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني. وفور وصول المواطنين إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام عبر رحلة الخطوط الجوية العربية السعودية، طبقت جميع التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). كما اتخذت الجهات الحكومية ممثلة في (وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني) العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية، وتضمنت 12 مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها.

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