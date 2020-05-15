أمريكا تسجل 1754 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

2020-05-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت الولايات المتحدة أمس 1754 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة، بحسب إحصاءات لمركز جامعة جونز هوبكنز، المركز المعتمد في الولايات المتحدة لتتبع إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد.

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وبحسب إحصاءات المركز بلغت عدد الوفيات في الولايات المتحدة 85813 وفاة، فيما أودى فيروس كورونا بحياة ما يزيد عن 300 ألف شخص في العالم.

وتعتبر الولايات المتحدة الأكثر تضررًا بالعالم بفعل فيروس كورونا المستجد عالميًا.



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