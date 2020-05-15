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عمان تسجل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم عن تسجيل (284) مائتين وأربع وثمانين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض كوفيد 19، منها ثمانون (80) حالة لعمانيين، ومائتان وأربع (204) حالات لغير عمانيين.
وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (4625) أربعة آلاف وستمائة وخمسًا وعشرين حالة.
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