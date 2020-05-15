حالة الطقس غدًا .. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

2020-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك عل منطقتي المدينة المنورة وتبوك تمتد إلى الأجزاء الغربية من مناطق الرياض، القصيم، حائل.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وأشار تقرير الأرصاد عن حالة الطقس غدًا إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة في حين ستكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على منطقتي المدينة المنورة وتبوك قد تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والجوف، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.



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