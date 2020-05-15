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2020-05-15 سحب ممطرة ورياح نشطة تحد الرؤية على نجران حتى الساعة الـ10مساءً متابعات الخليج 365 - واس Advertisements نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران ، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات بدر الجنوب، وثار ، وحبونا، ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ10مساءً – بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.



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