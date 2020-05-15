شكرا لمتابعة خبر عن وفاة المولودة التي فوجئ والدها بأنها حية بعد تسلم جثمانها من مستشفى أبو عريش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشفت مصادر وفاة المولودة التي تسلمها والدها من مستشفى أبو عريش على أنها توفيت أثناء الولادة وخلال استكمال الإجراءات فوجئ والدها بأنها حية ترزق، ونقلها إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان وهناك فارقت المولودة الحياة وكانت صدى قد سلطت الضوء على الواقعة .

وتابعت المصادر أن مستشفى أبو عريش كان قد أبلغ المواطن بوفاة طفلته أثناء الولادة، غير أنه فوجئ بعد استكمال الإجراءات وتسلم المولودة لدفنها، بأنها حية ترزق، حيث سمع صوت بكائها.

وأضافت المصادر بأنه تم على الفور نقل الطفلة إلى الملك فهد بجازان، فيما بدأت إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة التحقيق في ملابسات الواقعة، حيث توفيت المولودة بمستشفى الملك فهد.