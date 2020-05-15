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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ إطلاق خطة شاملة لتوظيف عدد كبير من الأئمة والمؤذنين .
وكد "آل الشيخ " في تصريحات له ، أنه يمكن الإستعانة بالمقيمين في المساجد التي لا يتوفر بها مؤذنين أو أئمة من المواطنين ، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح لغير المؤهلين بإعتلاء منابر الإمامة والخطابة .
كما أكد أن استئناف إقامة الصلوات بالمساجد يعود لإنتهاء ازمة الوباء وصدور توجيهات عليا ، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل عمليات التعقيم والتطهير استعداداً لعوة الصلاة بالمساجد بمجرد اتخاذ القرار .
ولفت "آل الشيخ " إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين حيث أكد أنه تم توزيع 200 طن تمور على أكثر من 20دولة بالعالم .
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