شكرا لمتابعة خبر عن الفتوى: ترك الوضوء والتيمم «جائز» للممارسين الصحيين ومصابي كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت اللجنة الدائمة للفتوى برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتى عام المملكة حكم تعذر الوضوء على الممارسين الصحيين بسبب ارتداء الملابس الواقية خشية الضرر مع تكرار نزعها .

وأكدت أنه يجوز للممارس الصحي ترك الوضوء والتيمم والصلاة على نفس حالته مع ارتداء الملابس الواقية والكمامة إذا خشي العدوى والضرر بنزعها لأن الضرورات تبيح المحظورات .

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كما أكدت أن الحكم نفسه يسري على مرضى كورونا إذا تعذر عليهم الطهارة بالماء أو التيمم ويجوز للمريض الصلاة على حسب حاله .

وحول تأخير الصلاة للممارس الصحي بسبب الإنشغال بالحالات الحرجة ، أكدت اللجنة أنه يجوز له تأخيرها حتى وإن خرجت عن وقتها ولا ذنب عليه لوجود مانع يُعد به شرعاً .

وحول امتناع الممارسين الصحيين عن زيارة والديهم ، أكدت اللجنة أنه لا يعد عقوقاً ، مشيرة إلى أهمية الصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى .