شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تعقيم 5 آلاف موقع بأكثر من 1.2 مليون لتر مطهرات في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): نفذّت أمانة منطقة تبوك حملة تعقيم شملت 5 آلاف موقع منذ بداية رمضان الجاري بإستخدام أكثر من 1.2 مليون لتر مطهرات لتعقيم الشوارع والأماكن العامن من الفيروس . نفذّت أمانة منطقة تبوك حملة تعقيم شملت 5 آلاف موقع منذ بداية رمضان الجاري بإستخدام أكثر من 1.2 مليون لتر مطهرات لتعقيم الشوارع والأماكن العامن من الفيروس . كما نفذذت الأمانة 6.5 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ، وتم تحرير 900 مخالفة ومصادرة كميات من الأغذية الفاسدة . Advertisements

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