سماعات الرأس ممنوعة والحاسوب يجب أن تكون به كاميرا.. “تقويم التعليم” توضح متطلبات أداء الاختبار عن بعد

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أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس (الخميس)، المتطلبات اللازمة لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم عن بعد.

وقالت الهيئة إن على الطلاب والطالبات توفير جهاز حاسب آلي (مكتبي أو محمول) يعمل بنظام تشغيل (ويندوز 10) أو نظام (ماك أو إس – إكس 10.13).

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كما يجب أن يحتوي جهاز الحاسب الآلي على كاميرا، وأن يتوفر لدى الطالب أو الطالبة اتصال بالإنترنت.

وشددت الهيئة على أنه لا يُسمح باستخدام الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية لأداء الاختبار، كما أنه من الممنوع ارتداء سماعات الرأس.



