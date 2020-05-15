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أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس (الخميس)، المتطلبات اللازمة لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم عن بعد.
وقالت الهيئة إن على الطلاب والطالبات توفير جهاز حاسب آلي (مكتبي أو محمول) يعمل بنظام تشغيل (ويندوز 10) أو نظام (ماك أو إس – إكس 10.13).
كما يجب أن يحتوي جهاز الحاسب الآلي على كاميرا، وأن يتوفر لدى الطالب أو الطالبة اتصال بالإنترنت.
وشددت الهيئة على أنه لا يُسمح باستخدام الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية لأداء الاختبار، كما أنه من الممنوع ارتداء سماعات الرأس.
كانت هذه تفاصيل خبر سماعات الرأس ممنوعة والحاسوب يجب أن تكون به كاميرا.. “تقويم التعليم” توضح متطلبات أداء الاختبار عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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