شاهد.. “متحدث الصحة” يكشف بعض تفاصيل حياته الخاصة.. وما يفعله قبل ظهوره بالمؤتمر الصحفي لـ”كورونا”

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كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن بداياته الدراسية صغيراً، حتى أصبح طبيباً، مشيراً لما يقوم به يومياً قبل ظهوره بالمؤتمر الصحفي الخاص بفيروس “كورونا” المستجد.

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وأوضح العبد العالي أنه بدأ الدراسة منذ أن كان عمره 4 سنوات، وبعد تخرجه من الثانوية التحق بكلية الطب في جامعة الملك فيصل، وعمل كمدير لمستشفى وبعد ذلك إدارة شؤون صحية في أحد المناطق.

وفيما يخص التحضير للمؤتمر الصحفي الخاص بفيروس “كورونا المستجد، ذكر العبدالعالي أنه يبدأ يومه من الساعة 7 صباحاً بالذهاب إلى مركز السيطرة والتحكم في وزارة الصحة لأخذ بعض المعلومات الجديدة بما يخص الوضع الصحي، وفي الساعة 11 يبدأ التحضير للمؤتمر الصحفي اليومي.

وأضاف أنه عند الساعة الواحدة مساءً يبدأ اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس “كورونا”، لمراجعة المعلومات بدقة عالية قبل انعقاد المؤتمر الصحفي عند الساعة 3:35م.