سامسونج تطلق هاتف Galaxy A Quantum 5G بدعم تقنية التشفير الرقمي العشوائي

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أعلنت شركة سامسونج وبالتعاون مع شركة الاتصالات SK Telecom عن أول هاتف جيل خامس مدعوم بتقنية التشفير الرقمي العشوائي الكمي (QRNG) وهو Galaxy A Quantum.

الهاتف كما هو واضح من التسمية معد لتعزيز الأمان والحماية عبر رقاقة SKT IDQ S2Q000 توفر تشفير رقمي عبر توليد أرقام عشوائية وكلمات أمان غير متوقعة لحماية بيانات المستخدمين الحساسة.

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والتي تشمل بطبيعة الحال بيانات بطاقات الدفع في خدمات وتطبيقات الدفع عبر الهاتف عبر توليفة أمان تكمن في توليد كلمات مرور مشفرة لتعزيز مبدأ الأمان والحماية من الاختراقات والقرصنة.

ويأتي Galaxy A Quantum على شاكلة جالكسي A71 الذي أطلقته الشركة من قبل بنظام كاميرا خلفية رباعي بعدسة رئيسية 64 ميجا بكسل وواسعة 12 ميجا بكسل وماكرو 5 مبيجا بكسل ومستشعر عمق 5 ميجا بكسل بالإضافة لكاميرا سلفي في ثفب في الشاشة بدقة 32 ميجا بكسل.

الهاتف بخيار وحيد لذاكرة التخزين و الوصول (الرام) (8GB/128GB) على التوالي مع بطارية 4500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع 25 واط.

السعر والتوفر في السوق

تم فتح الطلب المسبق على الهاتف في كوريا الجنوبية اليوم الخميس 14 مايو وسيتم طرحه في السوق في 22 من نفس الشهر بحيث سيبلغ سعره 530 دولار وسيحظى أصحاب الطلب المسبق على سماعات Galaxy Buds مجاناً بينما المشترين بعد الطرح سيحظون بفرصة خصم 40 دولار عند شراء السماعات.

