سامسونج وشاومي تسيطران على مبيعات الهواتف المتوسطة للربع الأول 2020

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أوضح تقرير لـ Strategy Analytics هيمنة شركتي سامسونج وشاومي على مبيعات الهواتف الذكية المتوسطة خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 حيث جاء على رأس القائمة هاتف جالكسي A51 تلاه هاتف شاومي ريدمي 8.

وأظهرت احصائية الشركة أن هاتف سامسونج جالكسي S20 بلس هو الهاتف الوحيد من الفئة الراقية الذي حظي بمرتبة متقدمة بين أكثر 6 هواتف مبيعاً خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام.

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وفي إحصائية مشابهة من شركة Canalys تم الإشارة أيضاً إلي تربع الشركتين الصينية والكورية على عرش مبيعات الهواتف المتوسطة خلال الربع الأول 2020 لكن مع تغيير بيسط في عملية توزيع المراتب الأولى في قائمة المبيعات.

حيث أعطت Canalys المرتبة الأولى لشاومي عبر اعتبار هاتفي ريدمي نون 8 و 8T جهازاً واحداً لتتفوق بذلك على على جالكسي A51.

الإحصائية لا تبدو غريبة كون كلتا الشركتان قد حققتا أرقاماً مشابهة العام الماضي 2019 عبر سلسلتي جالكسي A وريدمي، لكن المختلف لهذا العام هو الحال التي يعيشها العالم من تردي الأوضاع الإقتصادية بسبب كورونا والذي يعني أنه وإن كان ولابد من اقتناء المستخدمين للهواتف الذكية فسيتوجهوا للفئات المتوسطة أوالمنخفصة حتى إلى حين أن تنقشع هذه الغمة.

وعلى عكس الاتجاه كان تقرير سابق للشركة قد أشار إلى أن آبل حققت مبيعات استثنائية خلال الربع الأول من العام بآيفونات 11 و11 برو و11 برو ماكس حيث حققت المرتبة الأولى والخامسة والسادسة على التوالي ومع إطلاق الآيفون المتوسط SE2 يبدو أن للشركة سيكون لها كلمة أيضاً في احصائيات الأرباع القادمة للهواتف المتوسطة.

