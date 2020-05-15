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أعلنت شركة أرامكو السعودية، في بيان لها أمس الخميس، أن وزارة الطاقة ستعلن تفاصيل اكتشاف الحقلين الجديدين المعلن عنهما في تقرير “أرامكو” الأوليّ للربع الأول من العام 2020، بعد مراجعة بيانات الاكتشاف.
وكانت الشركة أعلنت أنه تم اكتشاف حقل واحد يحتوي على مكمني نفط وغاز في الجزء الشمالي الغربي من المملكة، وحقل آخر للنفط في منطقة الأعمال الوسطى.
كانت هذه تفاصيل خبر “أرامكو”: إعلان تفاصيل اكتشاف الحقلين الجديدين سيكون بعد مراجعة بيانات الاكتشاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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