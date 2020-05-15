“أرامكو”: إعلان تفاصيل اكتشاف الحقلين الجديدين سيكون بعد مراجعة بيانات الاكتشاف

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أعلنت شركة أرامكو السعودية، في بيان لها أمس الخميس، أن وزارة الطاقة ستعلن تفاصيل اكتشاف الحقلين الجديدين المعلن عنهما في تقرير “أرامكو” الأوليّ للربع الأول من العام 2020، بعد مراجعة بيانات الاكتشاف.

وكانت الشركة أعلنت أنه تم اكتشاف حقل واحد يحتوي على مكمني نفط وغاز في الجزء الشمالي الغربي من المملكة، وحقل آخر للنفط في منطقة الأعمال الوسطى.

