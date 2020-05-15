إزالة 30 مركبة متهالكة في محافظة بارق

لمعالجة التشوه البصري..

أزالت بلدية محافظة بارق أكثر من 30 مركبة متهالكة؛ ضمن حملة معالجة التشوه البصري . وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري أنه جرى تشكيل فريق لمعالجة التشوهات البصرية من موظفي البلدية ويواصلون أعمالهم اليومية في حملة معالجة التشوه البصري ونظافة الشوارع العامة بالمركز بتوجيه ومتابعة من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي.

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