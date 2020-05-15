السعودية اليوم / الأمم المتحدة تدعو لتوفير التمويل للأزمة الإنسانية في منطقة الساحل



جنيف 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

أعربت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية عن القلق بشان الأزمة المتفاقمة بسرعة في منطقة الساحل، وارتفاع الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة، نتج معظمها عن الصراعات المكثفة وتزايد انعدام الأمن الغذائي والعواقب غير المباشرة لجائحة كوفيد - ١٩، وتهديد هذه الأزمات المتراكمة وغير المسبوقة بتدمير المنطقة وتعريض ملايين الاشخاص للخطر ، ما يتطلب اهتماما عاجلا ودعما متزايدا .

وأكد مكتب الأمم المتحدة للشوون الإنسانية أن في عام ٢٠٢٠ يحتاج ٢٤ مليون ساحلي نصفهم من الأطفال إلى المساعدة والحماية المنقذة للحياة، من العنف الواسع النطاق والكوارث الطبيعية، حيث يواجه ٦،٩ ملايين شخص العواقب الوخيمة للنزوح القسري، ونزوح أكثر من ٤،٥ ملايين شخص داخليا، داعياً إلى التحرك والعمل بسرعة لتجنب كارثة إنسانية، ودعم المانحين وتوفير التمويل للاستجابة الإنسانية في المنطقة.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت إلى توفير ٢،٨ مليار دولار لمساعدة ١٧ مليون شخص في عام ٢٠٢٠ في الساحل ، لم يصل منها سوى ١٨٪ فقط حتى الآن .

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10:53ت م

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