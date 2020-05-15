السعودية اليوم / ألمانيا : تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا و101 وفاة



برلين 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، بأنه تم تسجيل 913 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضح المعهد في بيان أنه تم تسجيل 101 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 7824 حالة.

وتسعى ألمانيا إلى رفع القيود على حركة التنقل منتصف يونيو المقبل، فيما كان الاتحاد الأوروبي قد شدد على ضرورة الفتح التدريجي للحدود داخل التكتل بعد إغلاقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

09:29ت م

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برلين 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، بأنه تم تسجيل 913 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع الإجمالي إلى 173 ألفا و152 حالة.وأوضح المعهد في بيان أنه تم تسجيل 101 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 7824 حالة.وتسعى ألمانيا إلى رفع القيود على حركة التنقل منتصف يونيو المقبل، فيما كان الاتحاد الأوروبي قد شدد على ضرورة الفتح التدريجي للحدود داخل التكتل بعد إغلاقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.// انتهى //09:29ت م0018

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