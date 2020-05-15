

ليما 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

أفادت وزارة الصحة بالبيرو أمس بتسجيل 98 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 80604 أشخاص، وذلك بعد رصد 4298 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بمرض كوفيد 19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 25151 شخصا بعد إحصاء 827 حالة تعاف إضافية.

وأعلن الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا، يوم الأربعاء، أن بلاده دخلت المرحلة الأخيرة من حالة الطوارئ الوطنية المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن الحجر الصحي، الساري منذ نحو شهرين، سيتم رفعه في 24 مايو الجاري، مشيرا إلى أن الوباء بلغ ذروته بالبيرو.

// انتهى //

09:21ت م

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ليما 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسأفادت وزارة الصحة بالبيرو أمس بتسجيل 98 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال 24 الماضية ما رفع حصيلة الوفيات إلى 2267 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 80604 أشخاص، وذلك بعد رصد 4298 حالة إصابة جديدة.وأشارت إلى أن عدد المصابين بمرض كوفيد 19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 25151 شخصا بعد إحصاء 827 حالة تعاف إضافية.وأعلن الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا، يوم الأربعاء، أن بلاده دخلت المرحلة الأخيرة من حالة الطوارئ الوطنية المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا.وأضاف أن الحجر الصحي، الساري منذ نحو شهرين، سيتم رفعه في 24 مايو الجاري، مشيرا إلى أن الوباء بلغ ذروته بالبيرو.// انتهى //09:21ت م0016

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البيرو إلى 2267 والإصابات إلى أكثر من 80 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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