السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن 22 حالة من بين الـ 27 حالة الجديدة، كانت نتيجة انتقال العدوى محليا.

ولم تسجل أي حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 260 حالة.

كما تم تسجيل 59 حالة شفاء جديدة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 9 آلاف و 821 حالة. وبلغ عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي 937 شخصا بانخفاض قدره 32 شخصا.

// انتهى //

09:15ت م

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سيئول 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن 22 حالة من بين الـ 27 حالة الجديدة، كانت نتيجة انتقال العدوى محليا.ولم تسجل أي حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 260 حالة.كما تم تسجيل 59 حالة شفاء جديدة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 9 آلاف و 821 حالة. وبلغ عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي 937 شخصا بانخفاض قدره 32 شخصا.// انتهى //09:15ت م0015

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