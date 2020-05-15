سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تشديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة إيلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في منطقتي سيناء وجنوب الوادي لما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتنفيذ مشروعات التنمية.

وسلطت الضوء على إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس

وأشارت إلى المباحثات الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية مالطا إيفاريست بارتولو، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والأزمة الليبية وسبل التصدي لوباء كورونا.

ونشرت تحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من تسارع المخطط الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها.

ونوهت صحف القاهرة إلى مطالبة البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية واتخاذ موقف دولي حازم لإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين ووقف ضم الأراضي الفلسطينية ومخطط ضم الأغوار إلى السيادة الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

// انتهى //

09:05ت م

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القاهرة 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تشديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة إيلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في منطقتي سيناء وجنوب الوادي لما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتنفيذ مشروعات التنمية.وسلطت الضوء على إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس كورونا ووفاة 15 حالة جديدة.وأشارت إلى المباحثات الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية مالطا إيفاريست بارتولو، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والأزمة الليبية وسبل التصدي لوباء كورونا.ونشرت تحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من تسارع المخطط الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها.ونوهت صحف القاهرة إلى مطالبة البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية واتخاذ موقف دولي حازم لإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين ووقف ضم الأراضي الفلسطينية ومخطط ضم الأغوار إلى السيادة الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.// انتهى //09:05ت م0014

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.