السعودية اليوم / الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البلاد سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الجمعة أن الحالات الجديدة كلها إصابات محلية.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض المرض قليلا إلى 11 من 12 في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين إلى 82933 إصابة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.

// انتهى //

08:25ت م

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شنغهاي 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البلاد سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع ثلاثة في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في بيان اليوم الجمعة أن الحالات الجديدة كلها إصابات محلية.وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض المرض قليلا إلى 11 من 12 في اليوم السابق.وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين إلى 82933 إصابة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.// انتهى //08:25ت م0013

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