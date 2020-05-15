السعودية اليوم / غرفة المدينة تنظم دورة تدريبية عن بعد بعنوان " تنمية المهارات القيادية "



المدينة المنورة 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

تُنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، اليوم، دورة تدريبية عن بُعد عبر تطبيق زوم بعنوان " تنمية المهارات القيادية ".

ويتضمن البرنامج التدريبي الذي يقدمه المدرب سعود العمري ، محاور تتناول "مفهوم القيادة ، واتخاذ القرار، والتخطيط الاستراتيجي، وأنواع القيادة ، وإدارة الوقت ، والتفويض الناجح".

وأفادت غرفة المدينة المنورة عن بدء إتاحة التسجيل للمهتمين عبر الموقع الإلكتروني : https://docs.google.com/forms/d/1XCP6o9K47AG3oxqf2GlyhyCPdpEsWxbCf7KruA5OrBM/closedform ، مشيرة إلى أن المشاركين في البرنامج سيحصلون على شهادات حضور للبرنامج.

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08:18ت م

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