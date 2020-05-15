السعودية اليوم / سلوفينيا أول دولة أوروبية تعلن انتهاء وباء فيروس كورونا رسميًا



ليوبليانا 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

أعلنت حكومة سلوفينيا مساء يوم الخميس انتهاء وباء فيروس

وقالت الحكومة في بيان إن الوافدين إلى سلوفينيا من دول الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي سبعة أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل.

وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لكل من إيطاليا والنمسا والمجر وكرواتيا، 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و103 وفيات.

وكانت السلطات قد أعلنت انتشار الفيروس وباء في 12 من مارس.

وقالت الحكومة إن الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بالدخول.

وسيظل الحجر الصحي 14 يوما على الأقل قائما للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات.

// انتهى //

08:09ت م

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ليوبليانا 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسأعلنت حكومة سلوفينيا مساء يوم الخميس انتهاء وباء فيروس كورونا رسميًا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك، بعدما أكدت السلطات تسجيل أقل من سبع إصابات جديدة يوميًا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.وقالت الحكومة في بيان إن الوافدين إلى سلوفينيا من دول الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي سبعة أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل.وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لكل من إيطاليا والنمسا والمجر وكرواتيا، 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و103 وفيات.وكانت السلطات قد أعلنت انتشار الفيروس وباء في 12 من مارس.وقالت الحكومة إن الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بالدخول.وسيظل الحجر الصحي 14 يوما على الأقل قائما للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات.// انتهى //08:09ت م0011

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