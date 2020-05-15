

لندن 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتداعيات أزمة انتشار

وعرجت على تصريح خبراء في مجال الصحة بأن العمل على تطوير لقاح ضد المرض يمضي على أحسن وتيرة، وربما يتم التوصل إلى الوصفة النهائية هذا الصيف.

ونشرت نتائج دراسة تشير إلى أن أقل من 24 شخصا يصابون بفيروس كورونا خلال اليوم الواحد في العاصمة لندن، وسط توقعات بإمكانية القضاء على الفيروس هناك خلال أسبوعين.

ونقلت مخاوف من انتشار الفيروس بصورة كبيرة وسط سكان معسكر "كوتوبالونق" المكتظ باللاجئين الروهينغا بمنطقة "كوكس بازار" بجمهورية بنغلاديش، وذلك بعد تأكيد أول حالة إصابة هناك.

وتناولت صحف بريطانيا إعلان وزارة الصحة المكسيكية أمس عن تسجيل 257 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و 2409 إصابات جديدة، وهو أكبر ارتفاع في الحالات خلال يوم واحد منذ بدء الأزمة، لتصل بذلك حالات الإصابة المؤكدة هناك إلى 425 ألف و95 حالة، فيما بلغت الوفيات 4 آلاف و477 حالة.

// انتهى //

08:00ت م

0010



لندن 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، خصوصا فيما يتعلق باختبار الأجسام المضادة للمرض الذي أجازته السلطات الصحية في المملكة المتحدة أمس.وعرجت على تصريح خبراء في مجال الصحة بأن العمل على تطوير لقاح ضد المرض يمضي على أحسن وتيرة، وربما يتم التوصل إلى الوصفة النهائية هذا الصيف.ونشرت نتائج دراسة تشير إلى أن أقل من 24 شخصا يصابون بفيروس كورونا خلال اليوم الواحد في العاصمة لندن، وسط توقعات بإمكانية القضاء على الفيروس هناك خلال أسبوعين.ونقلت مخاوف من انتشار الفيروس بصورة كبيرة وسط سكان معسكر "كوتوبالونق" المكتظ باللاجئين الروهينغا بمنطقة "كوكس بازار" بجمهورية بنغلاديش، وذلك بعد تأكيد أول حالة إصابة هناك.وتناولت صحف بريطانيا إعلان وزارة الصحة المكسيكية أمس عن تسجيل 257 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و 2409 إصابات جديدة، وهو أكبر ارتفاع في الحالات خلال يوم واحد منذ بدء الأزمة، لتصل بذلك حالات الإصابة المؤكدة هناك إلى 425 ألف و95 حالة، فيما بلغت الوفيات 4 آلاف و477 حالة.// انتهى //08:00ت م0010

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.