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شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: أمطار متفاوتة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات " عبدالعزيز الحصيني، عن سقوط أمطار متفاوتة على عدة مناطق، اليوم الجمعة وليلة غد السبت.
وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم الجمعة 1441/9/22هـ وليلةالسبت إن شاء الله، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مكة والمدينة والباحة " .
وأضاف أن الحالة تشمل أيضًا: " عسير وشرقها وتبوك وجنوب حائل وغرب القصيم.. ومن المدن جدة ورابغ وعفيف وبيشة والطائف ورنية والخرمة ومهد الذهب والعلا وخيبر وحقل " .
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