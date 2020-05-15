شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: أمطار متفاوتة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات " عبدالعزيز الحصيني، عن سقوط أمطار متفاوتة على عدة مناطق، اليوم الجمعة وليلة غد السبت.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏متوقع اليوم الجمعة 1441/9/22هـ وليلةالسبت إن شاء الله، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مكة والمدينة والباحة " .

وأضاف أن الحالة تشمل أيضًا: " عسير وشرقها وتبوك وجنوب حائل وغرب القصيم.. ومن المدن جدة ورابغ وعفيف وبيشة والطائف ورنية والخرمة ومهد الذهب والعلا وخيبر وحقل " .