رئاسة شؤون الحرمين: الإسراف محرم ويقلل من حظك في الصدقات

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أداء مهامها في الدعوة وتصحيح السلوكيات الخاطئة. تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أداء مهامها في الدعوة وتصحيح السلوكيات الخاطئة. وحذرت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، من الإسراف؛ حيث قالت: " ‏أيها المبارك - أيتها المباركة: احذروا من الإسراف في المال وغيره فالإسراف محرم ويقلل من حظك في الصدقات التي تؤجر عليها " .

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