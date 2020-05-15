اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



نيويورك 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم مع ترجيح المستثمرين لفرص التعافي الاقتصادي بعد فيروس

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1.61 % ليغلق على 23622.19 نقطة، في حين زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.16 % مسجلا 2852.63 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 0.92 % إلى 8944.66 نقطة.

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07:02ت م

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نيويورك 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم مع ترجيح المستثمرين لفرص التعافي الاقتصادي بعد فيروس كورونا وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1.61 % ليغلق على 23622.19 نقطة، في حين زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.16 % مسجلا 2852.63 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 0.92 % إلى 8944.66 نقطة.// انتهى //07:02ت م0003

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