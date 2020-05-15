السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية لمتابعة أوضاع سكن العمالة عبر الاتصال المرئي



حائل 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم, اجتماع اللجنة الرئيسية لمتابعة أوضاع سكن العمالة مع أعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.

وناقش سموه خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ وأمين المنطقة المهندس إبراهيم أبو راس ومدير شرطة المنطقة اللواء دكتور كتاب العتيبي ومدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري ومدير فرع وزارة التجارة بدر الصعيدي ومدير فرع وزارة الموارد البشرية فريح العياد, أوضاع سكن العمالة العشوائية في بعض الأحياء السكنية وفي المحاجر الصحية.

كما استعرض سموه تقارير الجهات المختصة للأوضاع الحالية لسكن العمالة والمحاجر الصحية للعمالة، مؤكداً سموه على تطبيق اللوائح النظامية في أعداد العمالة داخل السكن وتطبيق الاشتراطات الصحية الوقائية في داخل السكن، ومشدداً على التأكد من سلامة تطبيق الإجراءات النظامية والوقائية ضد

// انتهى //

05:33ت م

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حائل 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم, اجتماع اللجنة الرئيسية لمتابعة أوضاع سكن العمالة مع أعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.وناقش سموه خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ وأمين المنطقة المهندس إبراهيم أبو راس ومدير شرطة المنطقة اللواء دكتور كتاب العتيبي ومدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري ومدير فرع وزارة التجارة بدر الصعيدي ومدير فرع وزارة الموارد البشرية فريح العياد, أوضاع سكن العمالة العشوائية في بعض الأحياء السكنية وفي المحاجر الصحية.كما استعرض سموه تقارير الجهات المختصة للأوضاع الحالية لسكن العمالة والمحاجر الصحية للعمالة، مؤكداً سموه على تطبيق اللوائح النظامية في أعداد العمالة داخل السكن وتطبيق الاشتراطات الصحية الوقائية في داخل السكن، ومشدداً على التأكد من سلامة تطبيق الإجراءات النظامية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد // انتهى //05:33ت م0287

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