السعودية اليوم / المكسيك تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا تبلغ 2409 حالات



مكسيكو سيتي 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أكدت وزارة الصحة المكسيكية اليوم تسجيل 257 حالة وفاة جديدة بفيروس

ووفقا للإحصاء الرسمي، فقد رفعت الزيادة الجديدة حالات الإصابة المؤكدة إلى 42595 والوفيات إلى 4477 في المجمل.

// انتهى //

03:59ت م

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مكسيكو سيتي 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسأكدت وزارة الصحة المكسيكية اليوم تسجيل 257 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و2409 حالات إصابة جديدة، في أكبر زيادة يومية في الإصابات منذ ظهور التفشي.ووفقا للإحصاء الرسمي، فقد رفعت الزيادة الجديدة حالات الإصابة المؤكدة إلى 42595 والوفيات إلى 4477 في المجمل.// انتهى //03:59ت م0278

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