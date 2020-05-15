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حصر المساكن العشوائية وتفريق تجمعات الوافدين في خميس مشيط

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2020-05-15

حصر المساكن العشوائية وتفريق تجمعات الوافدين في خميس مشيط

للحد من انتشار فيروس

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

تواصل اللجنة الخماسية بخميس مشيط أعمالها والتي تشكلت بناءً على توجيه أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز  وبمتابعة وإشراف مباشر من محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط وتقوم بأداء مهامها بتفريق تجمعات الوافدين في المناطق الحرجة ذات الكثافة السكانية العالية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تقوم اللجنة بعدة زيارات يومية للأسواق التجارية للتأكد من وجود كافة الاحتياطات الصحية والوقائية ولقياس اهتمام مالك المنشأة بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، مثل الالتزام بالمسافات الفاصلة بين المتسوقين، ووجود المعقمات والقفازات لدى العاملين بالمنشأة، وتقوم اللجنة بمصادرة البضائع المعروضة في بسطات البيع العشوائية المخالفة للنظام في ميادين المنطقة المركزية بوسط البلد.

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كما يتم حصر المساكن العشوائية بأرجاء المحافظة وعدد ساكنيها ويتم فحصهم من قبل فريق القطاع الصحي المشارك مع اللجنة، ويأتي ذلك من حرص القيادة والتي يمثلها سمو أمير المنطقة حفظه الله للحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين.

 


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