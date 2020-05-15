ترامب: لا أريد التحدث مع رئيس الصين في الوقت الحالي

2020-05-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يعيد التفاوض بالاتفاق التجاري مع بكين، قال مساء أمس الخميس، إن أمله خاب كثيرًا في الصين على ضوء الاتهامات الأمريكية المساقة لبكين بعدم تعاملها بشفافية مع العالم إثر انتشار فيروس كورونا.

وأضاف في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس “خاب أملي كثيرًا في الصين”، مضيفًا أنه لا يريد التحدث إلى نظيره الصيني شي جينبينغ في الوقت الحالي.

كما قال: “لدي علاقة جيدة جدًا معه لكن في الوقت الحالي لا أريد التحدث إليه”. وعند سؤاله عن التدابير الانتقامية التي قد يتخذها، قال: “هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن نقوم بها، يمكننا قطع كل علاقة مع الصين”.

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هذا وكان الرئيس الأمريكي شن مساء الأربعاء هجومًا عنيفًا على الصين عبر “تويتر” ملمحًا إلى تعمدها نشر الفيروس المستجد لأسباب تجارية.

وغرد قائلًا: “بمجرد التوقيع على اتفاق تجاري، فوجئ العالم بوباء مصدره الصين”.

كما قال إنه أكد مرارًا على أن “التعامل مع الصين أمر مكلف جدًا”، مضيفًا “لا يمكن لمئة اتفاق تجاري أن تعوض أرواح الأبرياء”.



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