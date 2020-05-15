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2020-05-15 16 ساعة يقضيها رجال الأمن يوميًا لتطبيق أمر منع التجول في أملج متابعات الخليج 365 - واس يقضي رجال الأمن بمحافظة أملح 16 ساعة يومياً بالميدان لتطبيق أمر منع التجول الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة متابعات الخليج 365 والمقيم .

ورصدت “واس” خلال جولتها الميدانية قبيل الإفطار ، الجهود التي يبذلها رجال الأمن في قطاعات الشرطة والمرور وقوة الأمن والحماية لمشروع البحر الأحمر وقطاع حرس الحدود وهم يؤدون أعمالهم في الشوارع العامة والميادين ومداخل المحافظة ، وسط التزام الأهالي بأمر منع التجول . Advertisements



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