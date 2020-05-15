2020-05-15

التحالف: 40 اختراقًا حوثيًا لوقف النار خلال الـ٢٤ ساعة الماضية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي اقترفت 40 اختراقًا لوقف النار خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

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وأضاف المالكي، أن المليشيات الحوثية ارتكبت ٣٣٠٨ اختراقات لقرار وقف إطلاق النار منذ إعلانه في اليمن.

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