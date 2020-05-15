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التحالف: 40 اختراقًا حوثيًا لوقف النار خلال الـ٢٤ ساعة الماضية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي اقترفت 40 اختراقًا لوقف النار خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.
وأضاف المالكي، أن المليشيات الحوثية ارتكبت ٣٣٠٨ اختراقات لقرار وقف إطلاق النار منذ إعلانه في اليمن.
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