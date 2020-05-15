فيديو.. دعاء مؤثر للشيخ المعيقلي في تراويح ليلة 22 رمضان

2020-05-15

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

ابتهل الشيخ ماهر المعيقلي، إمام الحرم المكي، إلى الله عز وجل أن يرفع البلاء عن المملكة والأمة والعالم، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأن يجزيهما خيرًا عما يقدمانه للأمة الإسلامية.

وتضرع الشيخ ماهر المعيقلي خلال دعاء القنوت في صلاة التراويح ليلة 22 رمضان من بيت الله الحرام، إلى الله عز وجل سائلًا إياه أن يرفع عن الأمة الوباء والبلاء.

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ويستمر تعليق دخول المصلين إلى الحرم المكي مع السماح بأداء صلاة الجماعة وصلاة التراويح وتخفيفها إلى خمس تسليمات.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أوضحت أنه سيؤم المصلين في صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك في الثلاث التسليمات الأولى من اليوم الأول الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، وفي التسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفي الليلة الثانية يكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني في التسليمات الثلاث الأولى، وفي التسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، والليلة الثالثة في الثلاث التسليمات الأولى الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيح الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، ويستمر العمل بهذا الترتيب حتى ليلة 21 رمضان.



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