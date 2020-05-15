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حقق النصر لقب دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني، بعد أن كسب الهلال 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ضمن فعاليات الحدث الرياضي الإلكتروني الخيري (لاعبون بلا حدود)، الذي يهدف إلى توحيد جهود مجتمع الرياضة الإلكترونية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكسب النصر المباراة الأولى بنتيجة 2-1، حيث مثله فراس البريكان، فيما مثل الهلال يزن جاري، فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل الإيجابي 1-1، بين راكان المطيري ممثل الأصفر وعبدالعزيز الوهابي ممثل الأزرق.
النصر لاعبون بلا حدود الرياضة الإلكترونية دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني
النصر يهزم الهلال ويتوج بطلاً لدوري الأمير محمد بن سلمان الإلكترونيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-15
حقق النصر لقب دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني، بعد أن كسب الهلال 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ضمن فعاليات الحدث الرياضي الإلكتروني الخيري (لاعبون بلا حدود)، الذي يهدف إلى توحيد جهود مجتمع الرياضة الإلكترونية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكسب النصر المباراة الأولى بنتيجة 2-1، حيث مثله فراس البريكان، فيما مثل الهلال يزن جاري، فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل الإيجابي 1-1، بين راكان المطيري ممثل الأصفر وعبدالعزيز الوهابي ممثل الأزرق.
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
01:24 AM
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
05:13 AM
ضمن فعاليات الحدث الرياضي الخيري (لاعبون بلا حدود)
حقق النصر لقب دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني، بعد أن كسب الهلال 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ضمن فعاليات الحدث الرياضي الإلكتروني الخيري (لاعبون بلا حدود)، الذي يهدف إلى توحيد جهود مجتمع الرياضة الإلكترونية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكسب النصر المباراة الأولى بنتيجة 2-1، حيث مثله فراس البريكان، فيما مثل الهلال يزن جاري، فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل الإيجابي 1-1، بين راكان المطيري ممثل الأصفر وعبدالعزيز الوهابي ممثل الأزرق.
، النصر يهزم الهلال ويتوج بطلاً لدوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني ،
المصدر : الخليج 365
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