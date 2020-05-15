- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - حل مهاجم النصر "النيجيري" أحمد موسى في المركز الثالث على مستوى الهدافين الأفارقة في المونديال، خلف الغاني أسامواه جيان الذي سجل 6 أهداف، والكاميروني روجيه ميلا صاحب الرقم 5.
وكان الحساب الرسمي لراعي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد حتفى الخميس بهدافي القارة السمراء تاريخياً في بطولات كأس العالم.
وسجل موسى مع منتخب بلاده نيجريا 4 أهداف في تاريخ مشاركاته، بواقع هدفين في كل مونديال، عامي 2014 و2018.النصر أحمد موسى
مهاجم النصر أحمد موسى يحل ثالثاً على مستوى هدافي المونديالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-15
حل مهاجم النصر "النيجيري" أحمد موسى في المركز الثالث على مستوى الهدافين الأفارقة في المونديال، خلف الغاني أسامواه جيان الذي سجل 6 أهداف، والكاميروني روجيه ميلا صاحب الرقم 5.
وكان الحساب الرسمي لراعي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد حتفى الخميس بهدافي القارة السمراء تاريخياً في بطولات كأس العالم.
وسجل موسى مع منتخب بلاده نيجريا 4 أهداف في تاريخ مشاركاته، بواقع هدفين في كل مونديال، عامي 2014 و2018.
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
12:09 AM
حل مهاجم النصر "النيجيري" أحمد موسى في المركز الثالث على مستوى الهدافين الأفارقة في المونديال، خلف الغاني أسامواه جيان الذي سجل 6 أهداف، والكاميروني روجيه ميلا صاحب الرقم 5.
وكان الحساب الرسمي لراعي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد حتفى الخميس بهدافي القارة السمراء تاريخياً في بطولات كأس العالم.
وسجل موسى مع منتخب بلاده نيجريا 4 أهداف في تاريخ مشاركاته، بواقع هدفين في كل مونديال، عامي 2014 و2018.
، مهاجم النصر أحمد موسى يحل ثالثاً على مستوى هدافي المونديال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم النصر أحمد موسى يحل ثالثاً على مستوى هدافي المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.