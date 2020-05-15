، للمرة الثانية.. إغلاق محلات تجارية ببني مالك لمتجمعين.. ومخاوف من تفشي "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - فتحتها عمالة وافدة بعد إغلاقها.. و"أمانة جدة" تحذر

أغلقت بلدية الشرفية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مساء أمس، سوقاً شعبياً يقع بأحد الشوارع العشوائية في حي بني مالك، وذلك بعد إزالة عمالة وافدة من الجنسية الباكستانية للصبات الخرسانية وفتحها لمحلات تجارية مخالفة وفتحهم الشارع، في مخالفة صريحة.

وسبق للأمانة إغلاق هذه المحلات التجارية لكونها تعمل بدون رخص، ولعدم توفر الإجراءات الاحترازية بها، وكثرة تجمعات العمالة التي قد تؤدي إلى تفشي فيروس كورونا، وحفاظاً على أمن وصحة وسلامة السكان تم الإغلاق.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، لـ"الخليج 365"، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال هذه المواقع، والرفع بها للجهات المختصة، مشدداً على عدم تكرار مثل تلك التصرفات، كما سيتم اتخاذ إجراءات حازمة ضد المتهاونين.

أمانة جدة فيروس كورونا الجديد