شكرا لمتابعة خبر عن تفريق تجمعات الوافدين في خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تعمل اللجنة الخماسية بمحافظة خميس مشيط، على تفريق تجمعات الوافدين في المناطق الحرجة ذات الكثافة السكانية العالية للحد من انتشار الفيروس؛ فضلًا عن حصر المساكن العشوائية بأرجاء المحافظة وعدد ساكنيها.

وتتم إجراءات فحصهم من قبل فريق القطاع الصحي المشارك مع اللجنة، ويأتي ذلك من حرص القيادة والتي يمثلها أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز؛ للحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين.

وفي السياق نفسه، تجري اللجنة عدة زيارات يومية للأسواق التجارية للتأكد من وجود كافة الاحتياطات الصحية والوقائية ولقياس اهتمام مالك المنشأة بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، مثل الالتزام بالمسافات الفاصلة بين المتسوقين، ووجود المعقمات والقفازات لدى العاملين بالمنشأة، وتقوم اللجنة بمصادرة البضائع المعروضة في بسطات البيع العشوائية المخالفة للنظام في ميادين المنطقة المركزية بوسط البلد.