شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الشيخ «المعيقلي» يبتهل متأثرا أثناء صلاة التراويح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أقدم الشيخ ماهر المعيقلي، إمام الحرم المكي، على الابتهال إلى الله عز وجل أن يرفع البلاء عن المملكة والأمة والعالم، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وكشف مقطع فيديو، عن الشيخ ماهر المعيقلي وهو يبتهل متأثرًا خلال دعاء القنوت في صلاة التراويح ليلة 22 رمضان من بيت الله الحرام، إلى الله عز وجل سائلًا إياه أن يرفع عن الأمة الوباء والبلاء.

ومن الجدير بالذكر، أنه يستمر تعليق دخول المصلين إلى الحرم المكي مع السماح بأداء صلاة الجماعة وصلاة التراويح وتخفيفها إلى خمس تسليمات.