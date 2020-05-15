شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: سحب ركامية ممطرة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، عن ‏التوقعات المطرية لليوم الجمعة. كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، عن ‏التوقعات المطرية لليوم الجمعة. وأوضح الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن: " من المتوقع أن تتشكل السحب الركامية الممطرة على أجزاء متفرقة من مناطق: مكة، المدينة، عسير، الباحة، تبوك، وربما غربي منطقتي حائل والرياض " .

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