‏وزراء التجارة لمجموعة العشرين: نؤيد إجراءات دعم الاستجابة التجارية والاستثمارية للجائحة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزراء التجارة لمجموعة العشرين، اليوم الجمعة، على تأييدهم لإجراءات مجموعة العشرين لدعم الاستجابة التجارية والاستثمارية للجائحة.

وأوضح ‏وزراء التجارة لمجموعة العشرين، في بيان مشترك: " نجدد إصرارنا على التعاون والتنسيق لتخفيف الأثر الناجم عن جائحة كورونا "؛ مضيفين: "نرحب بالعمل المشترك للمنظمات الدولية من أجل تقديم تحليل متعمق وموحد بشأن أثر الجائحة على التجارة العالمية " .