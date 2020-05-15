شكرا لمتابعة خبر عن وزراء التجارة لمجموعة العشرين: نؤيد إجراءات دعم الاستجابة التجارية والاستثمارية للجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزراء التجارة لمجموعة العشرين، اليوم الجمعة، على تأييدهم لإجراءات مجموعة العشرين لدعم الاستجابة التجارية والاستثمارية للجائحة.
وأوضح وزراء التجارة لمجموعة العشرين، في بيان مشترك: " نجدد إصرارنا على التعاون والتنسيق لتخفيف الأثر الناجم عن جائحة كورونا "؛ مضيفين: "نرحب بالعمل المشترك للمنظمات الدولية من أجل تقديم تحليل متعمق وموحد بشأن أثر الجائحة على التجارة العالمية " .
كانت هذه تفاصيل خبر وزراء التجارة لمجموعة العشرين: نؤيد إجراءات دعم الاستجابة التجارية والاستثمارية للجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.