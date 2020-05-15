في المدينة المنورة .. جريمة صادمة تهز المملكة

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عدن - ياسمين التهامي - تفشى معدل الجريمة في المملكة العربية السعودية بمعدلات غير مسبوقة، في الآونة الأخيرة، ما دفع بالسلطات الأمنية السعودية إلى التكثيف من تحركاتها ضد مستغلي منع التجول وممارسة أعمال إجرامية ومخالفات يعاقب عليها النظام.

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فقد ألقت السلطات السعودية، امس الخميس، القبض على شبكة للإتجار بالبشر في المدينة المنورة، تضم 79 شخصًا من جنسيات مختلفة، ويمارسون ويستغلون بعض المخالفين في التسول خلال شهر رمضان المبارك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.، بحسب إعلان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني.

وأكد القحطاني أن جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة،أسفرت عن ضبط شبكة تمارس الإتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على عناصرها بالكامل.