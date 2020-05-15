شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات رئاسية وشيكة تجرد جواس وفضل حسن وآخرين من الرتب العسكرية ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية عن قرارات جمهورية وشيكة تطيح بقادة انقلاب عدن والمؤيدين له، لتجريدهم من الرتب العسكرية وتقديمهم للمحاكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى .

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وتحدثت المصادر أن الرئيس هادي يعتزم توجية الحكومة بإعداد قائمة بالقادة العسكريين المشاركين في انقلاب ‎عدن وتحولهم الى صفوف الانتقالي ومشاركتهم بالمعارك ضد الحكومة الشرعية .



واختتمت المصادر بالقول : ان من بين الاسماء التي يتوقع تواجدها في القائمة اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة واللواء ثابت مثنى جواس قائد قاعدة العند .





الجدير بالذكر أن جواس وفضل حسن كانا قد اعلنا ولائهما لانقلاب المجلس الانتقالي التابع للإمارات، في عدن أغسطس الماضي.