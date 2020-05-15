شكرا لقرائتكم خبر عن هذه مخاطر "تيك توك" على أطفالك (احذفوه) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت هيئة أمريكية من خطورة تطبيع "تيك توك" على الأطفال ، مبينة الأثار الخطيرة التي تترتب على استخدامه من قبل الأطفال غير البالغين، كونه ينتهك قانون خصوصية الأطفال.



هذا وتلقت لجنة التجارة الفدرالية.، في أمريكا، شكوى من هيئات لمراقبة الخصوصية، وهي تحالف من 20 جماعة، من بينهم حملة من أجل "طفولة خالية من الإعلانات التجارية" و"مركز الديمقراطية الرقمية"، أمس الخميس.

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وجاء في الشكوى أن "تيك توك"، "يجمع معلومات شخصية للأطفال دون سن 13 عاما، دون موافقة والديهم".

وبحسب وكالة أسوشييتد برس، فإن "تيك توك" المملوك للشركة الصينية "بايت دانس"، يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، بفضل حس الفكاهة والإبداع الذي من السهل أن يظهره المستخدمون من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بهم، بالإضافة إلى سهولة استخدام التطبيق.

في الوقت نفسه، تعرض التطبيق للتدقيق من قبل المسؤولين الأميركيين المهتمين بمخاطر الأمن القومي، بسبب ملكيته الصينية وشعبيته لدى الأطفال.

وكان "تيك توك" دفع، غرامة قدرها 5.7 مليون دولار إلى لجنة التجارة الفدرالية عام 2019، بسبب جمع المعلومات الشخصية من الأطفال دون سن 13 عاما، وهو انتهاك لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت. وقام بتجديد تطبيقه بوضع مقيد للمستخدمين الصغار.

لكن جماعات حماية الخصوصية تقول إنه من السهل على الأطفال استخدام "تيك توك" دون موافقة الوالدين، وأضافت في بيان مشترك، أنه يمكن للأطفال الاشتراك بتاريخ ميلاد مزيف لاستخدام النسخة الكاملة الخاصة بالكبار من التطبيق.

واعتبرت الجماعات أن هذا "يعرضهم لخطر استخدام بيانات تيك توك التجارية والاتصال غير المناسب من البالغين".