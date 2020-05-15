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عدن - ياسمين التهامي - لا يدرك كثيرون أن بعض العادات والسلوكات الخاطئة التي يتبعونها قبل تناول الطعام، تؤدي إلى تدمير الصحة، بحسب تحذيرات الأطباء.

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تجنبها فورًا.. 5 عادات خطيرة قبل الطعام تدمر صحتك

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وقد أكد خبراء في مجال الصحة أن بعض هذه السلوكيات تجعل الطعام ضارا بالصحة، وتنقل إلى الجسم البكتيريا والجراثيم.

ووفقًا لتقرير موقع "إيت ذيس"، فإن غسل البيض النيىء واللحوم يساعد على انتشار الجراثيم على الأسطح بالمطبخ، ويجب العلم بأن أفضل طريقة للتخلص من تلك البكتيريا تتلخص في الطهي الجيد.



وحذر التقرير من تذوق الطعام للتأكد من عدم فساده، لأن القطعة التي يتم تذوقها إذا كانت فاسدة، قد تحتوي على العديد من البكتيريا الضارة التي تسبب مشكلات صحية.

ونوه التقرير ، إلى جملة من التحذيرات من شأنها نقل الكثير من الجراثيم والبكتيريا والفيروسات إلى الأيدي، ثم الطعام عند لمسه، وأهمها عدم غسل اليدين قبل الطهي ، وترك الطعام فترة في درجة حرارة الغرفة، لأن الجراثيم تعيش في الأطعمة المطهية التي يتم تركها في درجة حرارة الغرفة العادية أكثر من ساعتين، لذا يجب الانتباه إلى وضع تلك الأطعمة في الثلاجة، وفي حال كانت ساخنة، فيمكن الانتظار قليلا حتى تبرد.

وذكر أن تناول الدقيق والبيض النيئ ينقل الجراثيم الضارة والبكتيريا الإشريكية القولونية، لذلك يجب الحرص على تناول المخبوزات بعد طهيها جيدا.