عاجل : ترامب يتعهد بتغريم الصين 500مليار دولار.. والأخيرة تتهم هذه الجهة بالوقوف وراء تفشي كورونا في العالم

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عدن - ياسمين التهامي - في ظل التوترات التي تتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، والصين من جهة أخرى، على خلفية تفشي فيروس كورونا في العالم، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لن يعيد التفاوض بالاتفاق التجاري مع الصين، مضيفًا أن "تفشي فيروس كورونا يظهر أن عصر العولمة قد انتهى".

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تصريحات ترمب تأتي بعد يومين من قوله إنه "غير مهتم" بإعادة فتح المحادثات بشأن اتفاق تجاري مع الصين، قبل أن يرى كيف يتم تنفيذ المرحلة الأولى من جانب بكين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، قال إنه قد يقطع كافة العلاقات مع الصين، مضيفا أنه “لا يرغب في التحدث في الوقت الحالي” إلى نظيره الصيني شي جينبينغ.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن ترامب حديثه عن الرئيس الصيني بالقول : “لدي علاقة جيدة جدًا (معه) لكن في الوقت الحالي لا أريد التحدث إليه”.

واعتبر الرئيس الأميركي أن موقف بكين في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “خيّب أمله”، مؤكدًأ أن بلاده قد تقطع كافة علاقاتها مع الصين.

وعند سؤاله عن التدابير الانتقامية التي قد يتخذها، تهرب من الإجابة لكنه قال "هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن نقوم بها. يمكننا قطع كل علاقة" مع الصين.

وسأل "إذا فعلنا ذلك، ماذا سيحدث؟ سنوفّر 500 مليار دولار إذا قطعنا كل علاقة" مع الصين.

ومنذ أسابيع، يتهمّ الرئيس الأميركي السلطات الصينية بأنها أخفت حجم الوباء الذي ظهر في أواخر العام 2019 في مدينة ووهان في وسط الصين بما سهّل تفشيه، وهو الأمر الذي تنفيه بكين، وتؤكد أنها أرسلت في أسرع وقت ممكن كل المعلومات إلى منظمة الصحة العالمية ودول أخرى من بينها الولايات المتحدة، في تنصل ضمني عن المسؤولية ورميها على منظمة الصحة.