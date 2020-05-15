شرطة القصيم: القبض على مواطن ثلاثيني نشر تغريدات مسيئة لمؤسسات التعليم والصحة والمرأة

تمت إحالته للنيابة العامة
أعلنت شرطة منطقة القصيم إلقاء القبض على صاحب حساب تغريدات مسيئة لمؤسسات التعليم والصحة والمرأة، مشيرة إلى أنه تمت إحالته للنيابة العامة.
جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم «بدر السحيباني».
وذكر «السحيباني» أنه إشارة إلى ما تم رصده في أحد حسابات التواصل الاجتماعي، ينشر تغريداتٍ تحوي عباراتٍ مخالفة للآداب العامة، وألفاظًا غير لائقة تجاه مؤسسات التعليم والصحة، وادعاءاتٍ مسيئة بحق المرأة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوية صاحب الحساب والقبض عليه.
وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم أن المقبوض عليه مواطنٌ، (في العقد الثالث من العمر)؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.
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