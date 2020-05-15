أمانة المدينة المنورة تغلق 60 منشأة مخالفة خلال ٢٦٦٢ جولة رقابية

وإنذار 529 أخرى..

نفذت الفرق الميدانية في البلديات الفرعية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي أكثر من ٢٦٦٣ جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية جرى خلالها إغلاق ٦٠ منشأة مخالفة وإشعار وإنذار ٥٢٩ منشأة. فيما نفذت الفرق الميدانية ١٩٤ جولة إصحاح بيئي لمكافحة آفات الصحة العامة وأخذ ٤٢٥ عينة غذائية للتأكد من سلامة الغذاء وبلغ عدد المخالفات المتعلقة بكوفيد-١٩ في الأسواق التجارية ٣٣ مخالفة. كما جرى تطهير ٨٩ موقعًا باستخدام ٣٦٨ من المعدات والآليات، بالإضافة إلى تنفيذ ٤١٧ جولة للنظافة والغسيل والتعقيم باستخدام ٢١٤٧٠ لترا من المطهرات، من خلال ٣٦٩٧ من كوادر النظافة.

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