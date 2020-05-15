أخبار السعودية اليوم.. الداخلية توضح أيام منع التجول الكامل.. وميعاد صرف معاشات مايو وبدل غلاء المعيشة

ترصد صحيفة عاجلأهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، من بينها إصدار وزارة الداخلية بيانًا توضيحيًا حول الأيام التي ستشهد منعًا كاملًا للتجول خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك، كما كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن صرف معاشات المتقاعدين والمستفيدين لشهر مايو.

وإلى التفاصيل:

بالأسماء.. 18 قرارًا إداريًّا بتكليف وكلاء ورؤساء بلديات ومديري عموم بمنطقة الرياض

أصدر أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف، اليوم الخميس، ١٨ قرارًا إداريًّا شملت وكلاء ورؤساء بلديات ومديري عموم، بهدف تطوير منظومة العمل، والاستفادة المثلى من الكفاءات الوطنية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

«المعيوف» يُثَمِّن ثقة أمين الرياض بتكليفه وكيلًا للتخطيط والتعمير

أعرب الدكتور عبدالإله بن محمد المعيوف، اليوم الخميس، عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، بعد صدور قرار بتكليفه وكيلًا للتخطيط والتعمير بأمانة منطقة الرياض.

الداخلية: منع التجول الكامل.. من نهاية رمضان حتى الرابع من شوال

أعلنت وزارة الداخلية، أنه اعتبارًا من اليوم 21 رمضان وحتى 29 رمضان، سيستمر السماح بالتجول من 9 صباحًا إلى الـ5 مساء، ومن نهاية الشهر وحتى الرابع من شوال، سيتم منع التجول الكامل طوال اليوم.

التقاعد: صرف معاشات شهر مايو وبدل غلاء المعيشة.. الإثنين المقبل

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الخميس، عن أنه سيتم صرف معاشات المتقاعدين والمستفيدين لشهر مايو يوم الإثنين المقبل الموافق 18 مايو 2020 بدلًا عن موعد الصرف المعتاد الذي يوافق الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، نظرًا لتزامن موعد الصرف مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

عاجل ترصد أحدث مراحل التطوير بمخطط أرض الإرسال بالرياض تمهيدًا لطرحه للمواطنين عبر تطبيق سكني

رصدت عدسة عاجل استمرار استكمال البنية التحتية وسفلتة وتسوية مخطط دانة الشرق أو ما يعرف بأرض الإرسال الواقع بحي الجنادرية شرق مدينة الرياض، تمهيدًا لإطلاقه عبر منصة سكني خلال الأشهر المقبلة، وتشير معلومات حصلت عليها عاجل من مصادر مقربة، أن المخطط سيتم تطويره على مرحلتين؛ حيث ستوفر المرحلة الأولى أكثر من 3700 قطعة أرض، فيها ستوفر المرحلة الثانية نحو 2500 قطعة أرض.

إيداع 64 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، عن تقديم أكثر من 64 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الإعانات الزراعية، وذلك عن استحقاق الدورة الرابعة من الدعم الخاص بمربي الدواجن؛ ليصل إجمالي الدعم المخصص لهذا القطاع أكثر من 194 مليون ريال.

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التجارة تنفي ما جاء في فيديو الأجبان المسرطنة.. وتحذر من تناقل الشائعات

نفت وزارة التجارة ما تم تداوله بشأن مصادرة أجبان قيل إنها مسرطنة، محذرة من تناقل الشائعات وترويجها، موضحة موضحة أن ما تمت مصادرته وإتلافه هو 1628 سلعة من الجبن، التي ظهرت في مقطع الفيديو، وذلك بسبب ظهور علامات التلف بسبب سوء تخزينها.

«هندسة الإعلام» بعد كورونا تبدأ بالفصول.. ولا تنتهي عند «وزارة الإعلام»

في خضم ارتفاع السعار الإعلامي المؤلب ضد المملكة، اتجه البروفيسور إلى ترسية قواعد الوعي بـ«إعلام المستقبل» المجتمعي، فعمد إلى تكريس المهارات الإعلامية وفتح فصول الدورات والدبلومات في مختلف الاتجاهات الإعلامية، مسهمًا بذلك في كسب الهواة الراغبين في اكتساب مهارات مهنية لا غنى عنها.

«فرجت» تساهم في سداد 1464 فاتورة للمحكومين في قضايا مالية

أعلنت المديرية العامة للسجون، اليوم الخميس، أن خدمة فرجت ساهمت في سداد 1464 فاتورة، بمبلغ يتجاوز 24.5 مليون ريال، لافتة إلى أن الخدمة تمكّن الجميع من التبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، من خلال منصة أبشر، وبما يضمن الموثوقية والخصوصية.

اصطدام مركبة وشاحنة على طريق الليث.. ونقل المصابين إلى المستشفى

أعلن مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، اليوم الخميس، وقوع حادث مروري في محافظة الليث، نتج عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى، مشسرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

الأرصاد تتوقع «طقس الجمعة»: أمطار رعدية على 9 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، عن توقعاتها بهطول أمطار رعدية، غدًا الجمعة، على 9 مناطق وهي مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك؛ قد تمتد الى أجزاء من منطقتي حائل والجوف، فضلًا عن نشاط الرياح السطحية بمناطق أخرى.

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