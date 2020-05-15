أمانة عسير تسحب أكثر من 1600 مركبة تالفة ومهملة بأبها

كشف مدير إدارة النظافة والإصحاح البيئي بأمانة عسير «محمد سبران» عن سحب نحو 1.627 مركبة تالفة ومهملة بمدينة أبها خلال الأشهر الماضية، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري بكل أشكاله، وتعزيز السلوك الحضاري والحفاظ البيئة.

وذكر «سبران» أن الأمانة قامت بالتحفظ على تلك المركبات التي تم سحبها؛ تمهيدًا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين.

وأكد أن تلك الأعمال تلقى اهتمامًا ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وبتوجيه من قبل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير؛ حرصًا منهم لزيادة الجهود وتكثيف الحملات لرفع السيارات والمعدات التالفة، التي تعتبر أحد أهم عناصر التشوّه البصري بصناعية مدينة أبها .